Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.600,11 puan artışla 102.380,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 456,23 puan ve yüzde 0,45 artarak 101.236,81 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 792,64 puan ve yüzde 0,79 değer kaybederek 99.987,93 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.318,22 puanı, en yüksek 102.380,68 puanı gören endeks, günü yüzde 1,59 artışla gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,50, sanayi endeksi yüzde 1,37, teknoloji endeksi yüzde 0,90 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,01 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.157,09 puan ve yüzde 1,74 artarak 125.886,10 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 244'ü prim yaptı, 134'ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Halkbank ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.317,60 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.317,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 179 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,2636 lira, satışta 4,2807 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,2848 lira, satışta 4,3020 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,23'ten, bileşik getirisi de yüzde 15,81'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 519 milyon 229 bin 241,70 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 315 milyon 840 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,50 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1886, sterlin/dolar paritesi 1,3482, dolar/yen paritesi de 109,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,01 dolardan işlem görüyor.