Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.416,78 puan artışla 100.780,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 636,64 puan ve yüzde 0,64 azalarak 98.727,15 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.095,21 puan ve yüzde 1,10 değer kazanarak 100.459,00 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.849,20 puanı, en yüksek 101.647,29 puanı gören endeks, günü yüzde 1,43 artışla 100.780,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,61, sanayi endeksi yüzde 0,46, hizmetler endeksi yüzde 1,98, teknoloji endeksi de yüzde 0,95 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.133,09 puan ve yüzde 1,75 artarak 123.729,01 puandan kapandı. İşlem gören 515 hisse senedinin 156'sı prim yaptı, 232'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.315,16 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.315,16 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 180 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,2848 lira, satışta 4,3020 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,2787 lira, satışta 4,2959 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,17'den, bileşik getirisi de yüzde 15,75'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 369 milyon 511 bin 300,34 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 736 milyon 11 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,47 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1861, sterlin/dolar paritesi 1,3585, dolar/yen paritesi de 109,71 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,04 dolardan işlem görüyor.