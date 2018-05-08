Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.502,45 puan azalışla 99.363,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 488,43 puan ve yüzde 0,48 artarak 101.354,67 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 266,25 puan ve yüzde 0,26 değer kaybederek 100.599,99 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.904,07 puanı, en yüksek 101.536,56 puanı gören endeks, günü yüzde 1,49 azalışla 99.363,79 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,76, sanayi endeksi yüzde 1,34, hizmetler endeksi yüzde 1,42, teknoloji endeksi yüzde 4,53 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.383,79 puan ve yüzde 1,13 azalarak 121.595,92 puandan kapandı. İşlem gören 515 hisse senedinin 45'i prim yaptı, 353'ü geriledi. Kardemir (D), Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.307,43 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.307,43 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 180 bin 750 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,2787 lira, satışta 4,2959 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,2528 lira, satışta 4,2699 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,91'den, bileşik getirisi de yüzde 15,47'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 951 milyon 9 bin 1,42 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 914 milyon 422 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,59 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1849, sterlin/dolar paritesi 1,3502, dolar/yen paritesi de 109,19 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,05 dolardan işlem görüyor.