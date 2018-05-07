Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.732,98 puan azalışla 100.866,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 24,04 puan ve yüzde 0,02 azalarak 102.575,19 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 598,86 puan ve yüzde 0,58 değer kaybederek 102.000,36 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.599,05 puanı, en yüksek 102.759,76 puanı gören endeks, günü yüzde 1,69 azalışla 100.866,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 2,33, hizmetler endeksi yüzde 1,05, teknoloji endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.275,03 puan ve yüzde 1,82 azalarak 122.979,71 puandan kapandı. İşlem gören 515 hisse senedinin 95'i prim yaptı, 281'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Halkbank ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.314,90 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.314,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 179 bin 450 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,2528 lira, satışta 4,2699 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,2520 lira, satışta 4,2690 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,34'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 822 milyon 492 bin 116,22 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 224 milyon 17 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,44 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1927, sterlin/dolar paritesi 1,3574, dolar/yen paritesi de 109,18 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,02 dolardan işlem görüyor.