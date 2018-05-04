Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 309,90 puan azalışla 102.599,22 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 114,97 puan ve yüzde 0,11 azalarak 102.794,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 935,59 puan ve yüzde 0,91 değer kaybederek 101.973,54 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.548,55 puanı, en yüksek 103.425,74 puanı gören endeks, günü yüzde 0,30 azalışla 102.599,22 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,24 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,58, hizmetler endeksi yüzde 1,48 ve teknoloji endeksi yüzde 1,03 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 407,99 puan ve yüzde 0,32 azalışla 125.254,74 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 116'sı prim yaptı, 256'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.310,54 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.310,54 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,01 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 179 bin 500 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,2520 lira, satışta 4,2690 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,1879 lira, satışta 4,2047 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,69'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,23'ten gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 5 milyon 476 bin 568,97 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 190 milyon 111 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,45 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1931, sterlin/dolar paritesi 1,3518, dolar/yen paritesi de 109,23 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,22 dolardan işlem görüyor.