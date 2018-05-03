Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.816,61 puan azalışla 102.909,13 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 9,23 puan ve yüzde 0,01 artarak 104.734,98 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 81,21 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 104.806,96 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.629,74 puanı, en yüksek 104.915,15 puanı gören endeks, günü yüzde 1,73 azalışla 102.909,13 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,21, sanayi endeksi yüzde 1,22, hizmetler endeksi yüzde 1,43 ve teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.313,94 puan ve yüzde 1,81 azalışla 125.662,74 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 100'ü prim yaptı, 284'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.313,85 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.313,85 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 177 bin 600 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,1879 lira, satışta 4,2047 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,1179 lira, satışta 4,1344 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,48'den, bileşik getirisi de yüzde 15,00'den gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 492 milyon 965 bin 515,47 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 546 milyon 502 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,41 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1960, sterlin/dolar paritesi 1,3552, dolar/yen paritesi de 109,06 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,13 dolardan işlem görüyor.