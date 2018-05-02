Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 442,96 puan artışla 104.725,74 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 532,61 puan ve yüzde 0,51 artarak 104.815,39 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 386,98 puan ve yüzde 0,37 değer kaybederek 103.895,80 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.934,42 puanı, en yüksek 105.332,31 puanı gören endeks, günü yüzde 0,42 artışla 104.725,74 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 1,12 artarken, hizmetler endeksi yüzde 0,55, teknoloji endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.048,42 puan ve yüzde 0,83 artışla 127.976,68 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 117'si prim yaptı, 273'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın İşletmeleri, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.306,86 dolar



Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.306,86 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 174 bin 50 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,1179 lira, satışta 4,1344 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,0371 lira, satışta 4,0533 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,05'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,54'ten gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 359 milyon 657 bin 819,68 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 105 milyon 300 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,32 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1974, sterlin/dolar paritesi 1,3606, dolar/yen paritesi de 109,92 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,37 dolardan işlem görüyor.