Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.331,49 puan azalışla 104.282,78 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 325,97 puan ve yüzde 0,30 artışla 107.940,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 242,47 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 107.856,74 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.750,47 puanı, en yüksek 108.170,76 puanı gören endeks, günü yüzde 3,10 azalışla 104.282,78 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,26, hizmetler endeksi yüzde 2,44, teknoloji endeksi yüzde 4,47 ve sanayi endeksi yüzde 2,71 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4.635,31 puan ve yüzde 3,52 azalışla 126.928,26 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 78'i prim yaptı, 321'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.313,83 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.313,83 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,98 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 171 bin lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,0371 lira, satışta 4,0533 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,0506 lira, satışta 4,0669 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,87'den, bileşik getirisi de yüzde 14,35'ten gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 78 milyon 733 bin 83,83 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 819 milyon 596 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 2 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,30 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2072, sterlin/dolar paritesi 1,3765, dolar/yen paritesi de 109,37 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,24 dolardan işlem görüyor.