Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 599,14 puan artışla 107.614,27 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi güne 213,56 puan ve yüzde 0,20 artarak 107.288,70 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 130,72 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 107.145,75 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 106.669,95 puanı, en yüksek 108.199,54 puanı gören endeks, günü yüzde 0,56 artışla 107.614,27 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,90, hizmetler endeksi yüzde 0,34, teknoloji endeksi de yüzde 4,71 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 701,43 puan ve yüzde 0,54 artışla 131.563,58 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 221'i prim yaptı, 136'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.321,60 dolar



Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.321,60 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 171 bin 900 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,0506 lira, satışta 4,0669 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,0640 lira, satışta 4,0803 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,86'den, bileşik getirisi de yüzde 14,34'ten gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 976 milyon 176 bin 829,50 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 502 milyon 861 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,26 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2105, sterlin/dolar paritesi 1,3782, dolar/yen paritesi de 109,10 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,50 dolardan işlem görüyor.