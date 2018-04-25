Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.657,24 puan azalışla 107.401,38 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi güne 317,56 puan ve yüzde 0,29 artarak 110.376,18 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 596,86 puan ve yüzde 0,54 değer kaybederek 109.461,76 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 106.760,70 puanı, en yüksek 110.520,51 puanı gören endeks, günü yüzde 2,41 azalışla 107.401,38 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,97, sanayi endeksi yüzde 2,44, hizmetler endeksi yüzde 0,66, teknoloji endeksi de yüzde 2,38 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 3.178,83 puan ve yüzde 2,36 azalışla 131.361,91 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 72'si prim yaptı, 320'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.321,21 dolar



Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.321,21 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 174 bin 400 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,0730 lira, satışta 4,0893 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,0820 lira, satışta 4,0983 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,27'den gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 172 milyon 178 bin 658,54 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 992 milyon 971 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,73 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2186, sterlin/dolar paritesi 1,3948, dolar/yen paritesi de 109,34 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,72 dolardan işlem görüyor.