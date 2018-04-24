Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 873,86 puan azalışla 110.058,62 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi güne 302,10 puan ve yüzde 0,27 azalarak 110.630,37 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 757,14 puan ve yüzde 0,68 değer kaybederek 110.175,33 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 109.787,46 puanı, en yüksek 110.851,33 puanı gören endeks, günü yüzde 0,79 azalışla 110.058,62 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64, sanayi endeksi yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 1,08, teknoloji endeksi de yüzde 1,41 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.145,37 puan ve yüzde 0,84 azalışla 134.540,74 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 125'i prim yaptı, 235'i geriledi. Türk Hava Yolları, Halkbank, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.329,63 dolar



Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.329,63 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,68 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 174 bin 350 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,0820 lira, satışta 4,0983 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,0304 lira, satışta 4,0466 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,27'den gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 706 milyon 615 bin 714,97 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 152 milyon 412 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,81 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2220, sterlin/dolar paritesi 1,3969, dolar/yen paritesi de 109,12 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,01 dolardan işlem görüyor.