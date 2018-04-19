Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,14 puan artışla 112.122,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 12,55 puan ve yüzde 0,01 artarak 112.111,56 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 243,37 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek 111.855,64 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 111.597,37 puanı, en yüksek 112.406,55 puanı gören endeks, günü yüzde 0,02 artışla 112.122,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 71,02 puan ve yüzde 0,05 azalarak 137.225,54 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 239'u prim yaptı, 131'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Sasa Polyester ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.345,62 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.345,62 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,36 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 174 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,0245 lira, satışta 4,0406 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,0936 lira, satışta 4,1100 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,72'den, bileşik getirisi de yüzde 14,19'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 58 milyon 832 bin 774,92 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 146 milyon 943 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,95 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2363, sterlin/dolar paritesi 1,4218, dolar/yen paritesi de 107,37 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,29 dolardan işlem görüyor.