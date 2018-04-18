Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.354,22 puan artışla 112.099,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 126,47 puan ve yüzde 0,12 azalarak 108.618,32 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 124,00 puan ve yüzde 0,11 değer kaybederek 108.620,80 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 107.439,14 puanı, en yüksek 112.099,01 puanı gören endeks, günü yüzde 3,08 artışla 112.099,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,54, sanayi endeksi yüzde 2,86, hizmetler endeksi yüzde 2,09, teknoloji endeksi yüzde 2,83 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 4.221,63 puan ve yüzde 3,17 artarak 137.296,56 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 358'i prim yaptı, 43'ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.350,94 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.350,94 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 177 bin 700 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,0936 lira, satışta 4,1100 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,0951 lira, satışta 4,1115 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,91'den, bileşik getirisi de yüzde 14,39'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 108 milyon 871 bin 204,09 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 362 milyon 244 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,04 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2378, sterlin/dolar paritesi 1,4231, dolar/yen paritesi de 107,27 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,97 dolardan işlem görüyor.