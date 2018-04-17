Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.942,94 puan azalışla 108.744,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 764,11 puan ve yüzde 0,69 artarak 111.451,85 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.591,96 puan ve yüzde 1,44 değer kaybederek 109.095,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 108.001,08 puanı, en yüksek 111.620,98 puanı gören endeks, günü yüzde 1,76 azalışla 108.744,79 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,74, sanayi endeksi yüzde 1,81, hizmetler endeksi yüzde 1,66, teknoloji endeksi de yüzde 2,40 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.151,90 puan ve yüzde 1,59 azalarak 133.074,94 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 44'ü prim yaptı, 351'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Sasa Polyester, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.343,62 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.343,62 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermezken altının kilogramı kapanışta 177 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,0951 lira, satışta 4,1115 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,0931 lira, satışta 4,1095 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,91'den, bileşik getirisi de yüzde 14,39'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 327 milyon 747 bin 819,79 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 578 milyon 917 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,13 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2347, sterlin/dolar paritesi 1,4312, dolar/yen paritesi de 107,12 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,53 dolardan işlem görüyor.