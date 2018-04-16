Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.083,73 puan artışla 110.687,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 256,89 puan ve yüzde 0,23 artarak 109.860,89 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.276,19 puan ve yüzde 1,16 değer kazanarak 110.880,20 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 109.850,80 puanı, en yüksek 111.115,77 puanı gören endeks, günü yüzde 0,99 artışla 110.687,74 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 0,93, hizmetler endeksi yüzde 1,54, teknoloji endeksi de yüzde 1,69 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.154,93 puan ve yüzde 0,86 artarak 135.226,84 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 333'ü prim yaptı, 50'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Sasa Polyester ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.348,46 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.348,46 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 177 bin 850 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,0931 lira, satışta 4,1095 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,0757 lira, satışta 4,0920 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,91'den, bileşik getirisi de yüzde 14,39'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 155 milyon 630 bin 262,85 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 522 milyon 669 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,11 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2370, sterlin/dolar paritesi 1,4325, dolar/yen paritesi de 107,26 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,80 dolardan işlem görüyor.