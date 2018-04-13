Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 631,41 puan azalışla 109.604,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 479,88 puan ve yüzde 0,44 artarak 110.715,29 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 325,91 puan ve yüzde 0,30 değer kaybederek 109.909,50 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 108.981,13 puanı, en yüksek 110.792,78 puanı gören endeks, günü yüzde 0,57 azalışla 109.604,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,74, hizmetler endeksi yüzde 0,90, teknoloji endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,01 değer kazandı

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 818,49 puan ve yüzde 0,61 azalarak 134.071,91 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 158'i prim yaptı, 211'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Koza Altın ve Kerevitaş Gıda bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.344,68 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.344,68 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,88 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 175 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,0757 lira, satışta 4,0920 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,1255 lira, satışta 4,1420 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,32'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 97 milyon 270 bin 430,64 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 75 milyon 763 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,21 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2327, sterlin/dolar paritesi 1,4250, dolar/yen paritesi de 107,48 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,45 dolardan işlem görüyor.