Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 982,21 puan artışla 110.235,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 41,73 puan ve yüzde 0,04 azalarak 109.211,46 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 90,51 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 109.343,71 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 108.305,07 puanı, en yüksek 110.354,67 puanı gören endeks, günü yüzde 0,90 artışla 110.235,41 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,83, sanayi endeksi yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 1, teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.379,63 puan ve yüzde 1,03 artarak 134.890,40 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 258'i prim yaptı, 112'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Koza Altın ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.338,88 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.338,88 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 177 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,1255 lira, satışta 4,1420 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,1424 lira, satışta 4,1590 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,43'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 112 milyon 644 bin 534,04 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 227 milyon 281 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,14 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2315, sterlin/dolar paritesi 1,4232, dolar/yen paritesi de 107,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,36 dolardan işlem görüyor.