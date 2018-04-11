Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.459,50 puan azalışla 109.253,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 418,84 puan ve yüzde 0,38 azalarak 110.293,86 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 419,71 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 111.132,41 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 106.624,09 puanı, en yüksek 111.534,67 puanı gören endeks, günü yüzde 1,32 azalışla 109.253,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,80, sanayi endeksi yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 2,44, teknoloji endeksi yüzde 1,81 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.685,23 puan ve yüzde 1,25 azalarak 133,510,77 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 67'si prim yaptı, 339'u geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.359,95 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.359,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,97 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 181 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,1424 lira, satışta 4,1590 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,0678 lira, satışta 4,0841 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,07'den, bileşik getirisi de yüzde 14,56'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 689 milyon 991 bin 144,38 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 305 milyon 888 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,23 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2386, sterlin/dolar paritesi 1,4206, dolar/yen paritesi de 106,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,51 dolardan işlem görüyor.