Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.443,38 puan azalışla 110.712,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 319,49 puan ve yüzde 0,28 artarak 113.475,58 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 2.116,05 puan ve yüzde 1,87 değer kaybederek 111.040,03 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 110.007,82 puanı, en yüksek 113.524,60 puanı gören endeks, günü yüzde 2,16 azalışla 110.712,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,72, sanayi endeksi yüzde 1,59, hizmetler endeksi yüzde 1,92, teknoloji endeksi de yüzde 2,40 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 3.019,06 puan ve yüzde 2,18 azalarak 135.196,00 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 58'i prim yaptı, 345'i geriledi.Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Sasa Polyester ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.337,64 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.337,64 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 174 bin 605 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,0678 lira, satışta 4,0841 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,0532 lira, satışta 4,0695 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,44'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 513 milyon 509 bin 245 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 704 milyon 195 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,20 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2358, sterlin/dolar paritesi 1,4175, dolar/yen paritesi de 107,14 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,64 dolardan işlem görüyor.