Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 971,96 puan artışla 114.947,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 327,37 puan ve yüzde 0.29 artarak 114.302,99 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 806,29 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 114.781,91 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 114.032,13 puanı, en yüksek 115.318,94 puanı gören endeks, günü yüzde 0,85 artışla 114.947,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,47, sanayi endeksi yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 1,28 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.581,65 puan ve yüzde 1,14 artarak 140.564,62 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 168'i prim yaptı, 203'ü geriledi. Halkbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın ve Doğan Holding bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.324,57 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.324,57 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,48 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 172 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,0241 lira, satışta 4,0402 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,0048 lira, satışta 4,0209 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,37'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 439 milyon 311 bin 513,95 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 891 milyon 59 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,98 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2229, sterlin/dolar paritesi 1,3989, dolar/yen paritesi de 107,42 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,35 dolardan işlem görüyor.