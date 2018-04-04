Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 618,44 puan azalışla 113.975,62 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 218,28 puan ve yüzde 0,19 artarak 114.812,33 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.198,48 puan ve yüzde 1,05 değer kaybederek 113.395,57 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 113.281,87 puanı, en yüksek 114.893,85 puanı gören endeks, günü yüzde 0,54 azalışla 113.975,62 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,20, sanayi endeksi yüzde 0,74, hizmetler endeksi yüzde 0,52, teknoloji endeksi de yüzde 2,73 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 573,69 puan ve yüzde 0,41 azalarak 138.982,97 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 130'u prim yaptı, 242'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası, ASELSAN ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.335,80 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.335,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,75 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 173 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,0048 lira, satışta 4,0209 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,9733 lira, satışta 3,9892 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,68'den, bileşik getirisi de yüzde 14,15'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 175 milyon 23 bin 956,41 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 976 milyon 888 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,89 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2300, sterlin/dolar paritesi 1,4082, dolar/yen paritesi de 106,51 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,57 dolardan işlem görüyor.