Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 151,96 puan artışla 114.594,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 151,66 puan ve yüzde 0,13 azalarak 114.290, 44 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 114,578,29 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 114.578,29 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 114.019,60 puanı, en yüksek 114.924,28 puanı gören endeks, günü yüzde 0,13 artışla 114.594,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,55, hizmetler endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 258,20 puan ve yüzde 0,19 artarak 139.556,67 puandan kapandı. İşlem gören 512 hisse senedinin 142'si prim yaptı, 229'u geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın, Garanti Bankası, Doğan Holding ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.330,54 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.330,54 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 171 bin 325 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,9733 lira, satışta 3,9892 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,9549 lira, satışta 3,9707 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,58'den, bileşik getirisi de yüzde 14,04'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 418 milyon 353 bin 511,60 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 608 milyon 564 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,89 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2274, sterlin/dolar paritesi 1,4059, dolar/yen paritesi de 106,52 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,21 dolardan işlem görüyor.