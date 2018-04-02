Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 488,12 puan azalışla 114.442,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 286,42 puan ve yüzde 0,25 artarak 115.216,63 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 99,67 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 115.029,89 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 114.442,10 puanı, en yüksek 115.390,46 puanı gören endeks, günü yüzde 0,42 azalışla 114.442,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,60, sanayi endeksi yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,07 ve teknoloji endeksi de yüzde 0,74 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 830,18 puan ve yüzde 0,59 azalarak 139.298,47 puandan kapandı. İşlem gören 512 hisse senedinin 171'i prim yaptı, 169'u geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koza Altın, Petkim ve Garanti Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.337,76 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.337,76 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,69 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 170 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,9549 lira, satışta 3,9707 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,9461 lira, satışta 3,9620 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,64'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,11'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 92 milyon 937 bin 878,10 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 587 milyon 382 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,01 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2304, sterlin/dolar paritesi 1,4049, dolar/yen paritesi de 106,11 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,29 dolardan işlem görüyor.