Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 85,66 puan artışla 114.930,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 689,85 puan ve yüzde 0,60 artarak 115.534,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 557,80 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 115.402,35 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 114.695,72 puanı, en yüksek 115.872,30 puanı gören endeks, günü yüzde 0,07 artışla 114.930,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,18, sanayi endeksi yüzde 0,17, teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,24 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 65,29 puan ve yüzde 0,05 artarak 140.128,64 puandan kapandı. İşlem gören 512 hisse senedinin 197'si prim yaptı, 155'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Koza Altın ve Doğan Holding bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 168 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,9461 lira, satışta 3,9620 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,9921 lira, satışta 4,0081 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,61'den, bileşik getirisi de yüzde 14,07'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 679 milyon 99 bin 655,34 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 277 milyon 100 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,99 olarak gerçekleşti.