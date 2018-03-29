Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 715,26 puan artışla 114.844,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 319,79 puan ve yüzde 0,28 azalarak 113.809,51 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 248,46 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 114.377,76 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 113.426,21 puanı, en yüksek 115.084,12 puanı gören endeks, günü yüzde 0,63 artışla 114.844,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,34, hizmetler endeksi yüzde 1,39, teknoloji endeksi yüzde 0,77 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,87 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 873,84 puan ve yüzde 0,63 artarak 140.063,36 puandan kapandı. İşlem gören 512 hisse senedinin 264'ü prim yaptı, 100'ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Tüpraş, Sasa Polyester ve Turkcell bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.323,54 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.323,54 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,12 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 168 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,9921 lira, satışta 4,0081 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,9903 lira, satışta 4,0062 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,77'den, bileşik getirisi de yüzde 14,24'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 248 milyon 757 bin 197,14 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 49 milyon 567 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,86 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2298, sterlin/dolar paritesi 1,4034, dolar/yen paritesi de 106,29 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,19 dolardan işlem görüyor.