Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.067,24 puan azalışla 114.129,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 509,32 puan ve yüzde 0,44 azalarak 115.687,22 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 854,95 puan ve yüzde 0,74 değer kaybederek 115.341,59 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 113.858,73 puanı, en yüksek 116.024,73 puanı gören endeks, günü yüzde 1,78 azalışla 114.129,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,91, sanayi endeksi yüzde 1,84, hizmetler endeksi yüzde 1,37 ve teknoloji endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.709,60 puan ve yüzde 1,91 azalarak 139.189,51 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 81'i prim yaptı, 301'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Vestel Elektronik, Sasa Polyester ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.331,19 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.331,19 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 172 bin 350 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,9903 lira, satışta 4,0062 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,9730 lira, satışta 3,9889 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,80'den, bileşik getirisi de yüzde 14,28'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 488 milyon 327 bin 355,26 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 957 milyon 733 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,85 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2356, sterlin/dolar paritesi 1,4108, dolar/yen paritesi de 106,23 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,87 dolardan işlem görüyor.