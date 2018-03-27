Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 223,80 puan azalışla 116.196,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.178,88 puan ve yüzde 1,01 artarak 117.599,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 972,66 puan ve yüzde 0,84 değer kazanarak 117.393,00 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 116.196,54 puanı, en yüksek 117.787,79 puanı gören endeks, günü yüzde 0,19 azalışla 116.196,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,30, hizmetler endeksi yüzde 0,50 ve teknoloji endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 317,66 puan ve yüzde 0,22 azalarak 141.899,11 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 153'ü prim yaptı, 216'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Sasa Polyester, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Zorlu Enerji bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.342,91 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.342,91 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 172 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,9730 lira, satışta 3,9889 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,9714 lira, satışta 3,9873 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,71'den, bileşik getirisi de yüzde 14,18'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 84 milyon 325 bin 58,45 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 134 milyon 526 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,82 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2392, sterlin/dolar paritesi 1,4136, dolar/yen paritesi de 105,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,03 dolardan işlem görüyor.