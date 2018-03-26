Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 182,48 puan azalışla 116.420,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 523,05 puan ve yüzde 0,45 artarak 117.125,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 760,10 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 117.362,92 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 116.349,24 puanı, en yüksek 117.549,73 puanı gören endeks, günü yüzde 0,16 azalışla 116.420,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,60, teknoloji endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,06 ve hizmetler endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 536,52 puan ve yüzde 0,38 azalarak 142.216,77 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 190'ı prim yaptı, 176'sı geriledi.

Türk Hava Yolları, Doğan Holding, Karsan Otomotiv, Garanti Bankası ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.355,34 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.355,34 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 172 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,9714 lira, satışta 3,9873 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,9580 lira, satışta 3,9738 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,71'den, bileşik getirisi de yüzde 14,18'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 193 milyon 749 bin 953,01 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 107 milyon 285 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,85 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2442, sterlin/dolar paritesi 1,4225, dolar/yen paritesi de 104,98 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,71 dolardan işlem görüyor.