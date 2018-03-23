Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 507,43 puan azalışla 116.602,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 1.195,94 puan ve yüzde 1,02 azalarak 115.914,31 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.366,05 puan ve yüzde 1,17 değer kaybederek 115.744,20 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 115.559,53 puanı, en yüksek 116.871,42 puanı gören endeks, günü yüzde 0,43 azalışla 116.602,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,17, hizmetler endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,23 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 715,41 puan ve yüzde 0,50 azalarak 142.753,29 puandan kapandı. İşlem gören 515 hisse senedinin 130'u prim yaptı, 237'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Hürriyet Gazetecilik, Doğan Holding ve Vestel Elektronik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.346,67 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.346,67 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,16 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 171 bin 50 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,9580 lira, satışta 3,9738 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,9059 lira, satışta 3,9216 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,55'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,01'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 565 milyon 293 bin 858,67 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 303 milyon 37 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,89 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2340, sterlin/dolar paritesi 1,4152, dolar/yen paritesi de 105,12 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,06 dolardan işlem görüyor.