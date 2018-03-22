Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 541,05 puan azalışla 117.110,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 723,87 puan ve yüzde 0,62 artarak 118.375,16 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 488,98 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 118.140,28 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 117.072,02 puanı, en yüksek 118.589,72 puanı gören endeks, günü yüzde 0,46 azalışla 117.110,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,12 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 779,00 puan ve yüzde 0,54 azalarak 143.468,70 puandan kapandı. İşlem gören 515 hisse senedinin 146'sı prim yaptı, 217'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Vestel Elektronik, Petkim ve Gersan Elektrik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.329,58 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.329,58 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,06 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 167 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,9059 lira, satışta 3,9216 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,9249 lira, satışta 3,9406 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,36'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,81'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 252 milyon 656 bin 81,27 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 537 milyon 458 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,91 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2306, sterlin/dolar paritesi 1,4097, dolar/yen paritesi de 105,45 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,91 dolardan işlem görüyor.