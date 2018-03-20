Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 981,52 puan artışla 116.431,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 583,05 puan ve yüzde 0,51 artarak 116.033,32 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 400,91 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 115.851,18 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 115.082,91 puanı, en yüksek 116.727,53 puanı gören endeks, günü yüzde 0,85 artışla 116.431,78 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,07, sanayi endeksi yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,72, teknoloji endeksi de yüzde 0,57 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.425,35 puan ve yüzde 1,01 artarak 142.648,65 puandan kapandı. İşlem gören 515 hisse senedinin 227'si prim yaptı, 136'sı geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Çemaş Döküm ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.310,98 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.310,98 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 165 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,9329 lira, satışta 3,9486 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,9334 lira, satışta 3,9492 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,56'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,02'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 241 milyon 779 bin 564,21 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 650 milyon 15 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,03 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2283, sterlin/dolar paritesi 1,4010, dolar/yen paritesi de 106,44 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,47 dolardan işlem görüyor.