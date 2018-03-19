Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.766,02 puan azalışla 115.450,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 41,06 puan ve yüzde 0,04 azalarak 117.175,22 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 894,05 puan ve yüzde 0,76 değer kaybederek 116.322,23 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 115.391,06 puanı, en yüksek 117.207,94 puanı gören endeks, günü yüzde 1,51 azalışla 115.450,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,07, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 1,40, teknoloji endeksi de yüzde 0,84 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.537,77 puan ve yüzde 1,77 azalarak 141.223,31 puandan kapandı. İşlem gören 514 hisse senedinin 143'ü prim yaptı, 233'ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Gersan Elektrik, Çemaş Döküm ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.312,67 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.312,67 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 166 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,9334 lira, satışta 3,9492 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,9012 lira, satışta 3,9168 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,45'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,90'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 896 milyon 50 bin 820,29 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 484 milyon 779 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,99 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2319, sterlin/dolar paritesi 1,4035, dolar/yen paritesi de 106,09 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,64 dolardan işlem görüyor.