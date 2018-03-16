Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,74 puan artışla 117.216,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 409,80 puan ve yüzde 0,35 artarak 117.611,34 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 5,58 puan ve yatay seyirle 1117.195,95 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 116.829,39 puanı, en yüksek 117.853,10 puanı gören endeks, günü yüzde 0,01 artışla 117.216,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,03, hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,07, teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 60,66 puan ve yüzde 0,04 azalarak 143.761,08 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 166'sı prim yaptı, 203'ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Gersan Elektrik, Karsan Otomotiv ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.311,92 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.311,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 165 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,9012 lira, satışta 3,9168 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8848 lira, satışta 3,9004 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,46'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,91'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 457 milyon 60 bin 125,59 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 742 milyon 214 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,09 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2266, sterlin/dolar paritesi 1,3898, dolar/yen paritesi de 106,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,05 dolardan işlem görüyor.