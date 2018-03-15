Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 391,13 puan azalışla 117.201,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 385,84 puan ve yüzde 0,33 artarak 117.978,51 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 207,01 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 117.799,68 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 117.030,89 puanı, en yüksek 118.149,33 puanı gören endeks, günü yüzde 0,33 azalışla 117.201,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,16, teknoloji endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 551,12 puan ve yüzde 0,38 azalarak 143.821,74 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 162'si prim yaptı, 217'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Zorlu Enerji, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.318,61 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.318,61 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 165 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8848 lira, satışta 3,9004 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8570 lira, satışta 3,8725 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,44'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,89'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 356 milyon 489 bin 863,19 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 728 milyon 192 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,13 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2344, sterlin/dolar paritesi 1,3982, dolar/yen paritesi de 106,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,17 dolardan işlem görüyor.