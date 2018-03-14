Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 674,19 puan azalışla 117.592,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 55,08 puan ve yüzde 0,05 artarak 118.321,95 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 578,07 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 118.844,93 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 117.408,58 puanı, en yüksek 118.978,24 puanı gören endeks, günü yüzde 0,57 azalışla 117.592,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 0,25, teknoloji endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 752,82 puan ve yüzde 0,52 azalarak 144.372,86 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 133'ü prim yaptı, 219'u geriledi.

Türk Hava Yolları, Koza Altın, Garanti Bankası, Turkcell ve Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.323,09 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.323,09 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 164 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8570 lira, satışta 3,8725 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8533 lira, satışta 3,8687 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,27'den, bileşik getirisi de yüzde 13,71'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 780 milyon 240 bin 491,83 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 376 milyon 136 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,13 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2354, sterlin/dolar paritesi 1,3945, dolar/yen paritesi de 106,33 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,22 dolardan işlem görüyor.