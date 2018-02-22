Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 524,96 puan artışla 116.840,94 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi güne 177,88 puan ve yüzde 0,15 azalışla 116.138,10 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 346,45 puan ve yüzde 0,30 değer kaybederek 115.969,53 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 115.408,54 puanı, en yüksek 116.993,45 puanı gören endeks, günü yüzde 0,45 artışla 116.840,94 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,17, sanayi endeksi yüzde 1,19 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,01, teknoloji endeksi yüzde 0,62 geriledi.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 563,02 puan ve yüzde 0,39 artarak 143.643,25 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 203'ü prim yaptı, 167'si geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Enerjisa, Tupraş ve Garanti Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.329,47 dolar



Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.329,47 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 161 bin 700 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7967 lira, satışta 3,8119 lira olarak açıkladı. TCMB, dünkü efektif kurunu alışta 3,7818 lira, satışta 3,7970 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,63'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,03'ten gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 548 milyon 511 bin 908,47 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 451 milyon 809 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,12 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2332, sterlin/dolar paritesi 1,3927, dolar/yen paritesi de 106,77 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,50 dolardan işlem görüyor.