Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.449,11 puan azalışla 113.432,85 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi güne 405,02 puan ve yüzde 0,35 artarak 116.286,98 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 85,77 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 115.967,72 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 113.267,97 puanı, en yüksek 116.926,82 puanı gören endeks, günü yüzde 2,11 azalışla 113.432,85 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,33, sanayi endeksi yüzde 1,51, hizmetler endeksi yüzde 2,31, teknoloji endeksi yüzde 2,76 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 3.266,81 puan ve yüzde 2,29 azalarak 139.358,93 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 65'i prim yaptı, 329'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Koza Altın ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.339,91 dolar



Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.339,91 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 162 bin lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7672 lira, satışta 3,7823 lira olarak açıkladı. TCMB, dünkü efektif kurunu alışta 3,7505 lira, satışta 3,7655 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,06'dan gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 482 milyon 892 bin 694,54 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 513 milyon 886 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,70 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2351, sterlin/dolar paritesi 1,3988, dolar/yen paritesi de 107,14 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,14 dolardan işlem görüyor.