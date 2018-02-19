Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 629,01 puan azalışla 115.881,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 563,72 puan ve yüzde 0,48 artarak 117.074,69 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 184,71 puan ve yüzde 0,16 değer kaybederek 116.326,26 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 115.457,40 puanı, en yüksek 117.521,98 puanı gören endeks, günü yüzde 0,54 azalışla 115.881,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,16, sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,06, teknoloji endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 793,34 puan ve yüzde 0,55 azalarak 142.625,74 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 128'i prim yaptı, 255'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koza Altın, Garanti Bankası ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.348,07 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.348,07 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 162 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7505 lira, satışta 3,7655 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7497 lira, satışta 3,7647 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,59'dan, bileşik getirisi de yüzde 12,99'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 219 milyon 614 bin 823,54 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 334 milyon 271 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,10 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2379, sterlin/dolar paritesi 1,3975, dolar/yen paritesi de 106,57 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,21 dolardan işlem görüyor.