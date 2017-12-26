Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 241,65 puan artışla 112.006,65 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi güne 365,62 puan ve yüzde 0,33 artarak 112.130,62 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 293,22 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 112.058,22 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 111.664,77 puanı, en yüksek 112.261,10 puanı gören endeks, günü yüzde 0,22 artışla 112.006,65 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 1, teknoloji endeksi yüzde 0,07 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,34 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 342,30 puan ve yüzde 0,25 artarak 137.583,08 puandan kapandı. İşlem gören 506 hisse senedinin 185'i prim yaptı, 175'i geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Koza Altın ve İpek Doğal Enerji bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.281,25 dolar



Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.281,25 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 156 bin 850 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8002 lira, satışta 3,8155 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8061 lira, satışta 3,8213 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,98'den, bileşik getirisi de yüzde 13,40'ten gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 729 milyon 770 bin 724,64 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 329 milyon 244 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,08 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1870, sterlin/dolar paritesi 1,3356, dolar/yen paritesi de 113,24 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,42 dolardan işlem görüyor.