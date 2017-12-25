Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 665,53 puan artışla 111.765,00 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi güne 605,74 puan ve yüzde 0,55 artarak 111.705,21 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 533,82 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 111.633,29 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 111.391,49 puanı, en yüksek 112.005,23 puanı gören endeks, günü yüzde 0,60 artışla 111.765,00 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64, sanayi endeksi yüzde 1, teknoloji endeksi yüzde 0,89, hizmetler endeksi de yüzde 0,08 değer kazandı.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 693,68 puan ve yüzde 0,51 artarak 137.240,78 puandan kapandı. İşlem gören 506 hisse senedinin 271'i prim yaptı, 101'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN, Karsan Otomotiv ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.274,98 dolar



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 156 bin 100 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8061 lira, satışta 3,8213 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8087 lira, satışta 3,8239 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,98'den, bileşik getirisi de yüzde 13,40'tan gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 965 milyon 193 bin 303,20 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 603 milyon 538 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,08 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, avro/dolar paritesi 1,1875, sterlin/dolar paritesi 1,3369, dolar/yen paritesi de 113,26 seviyesinde işlem gördü.



Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.274,98 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,02 dolardan alıcı buldu.