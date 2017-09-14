Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 88,69 puan artarak 108.244,22 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi, güne 109,40 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 108.264,93 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 310,62 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 108.466,15 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 107.448,99 puanı, en yüksek 108.793,45 puanı gören endeks, günü yüzde 0,08 artışla 108.244,22 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, hizmetler endeksi ise yüzde 1,04, teknoloji endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 240,18 puan ve yüzde 0,18 artarak 132.636,90 puandan kapandı. İşlem gören 504 hisse senedinin 109'u prim yaptı, 252'si geriledi. Türk Hava Yolları, Galatasaray, Halkbank, Garanti Bankası ve İpek Doğal Enerji bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.325,20 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.325,20 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 146 bin 800 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,4520 lira, satışta 3,4658 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,4316 lira, satışta 3,4454 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,31, bileşik getirisi de yüzde 11,63'ten gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 765 milyon 204 bin 777,43 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 101 milyon 97 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,79 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1877, sterlin/dolar paritesi 1,3382, dolar/yen paritesi de 110,67 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,85 dolardan işlem görüyor.