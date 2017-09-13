Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 974,12 puan azalarak 108.155,53 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 109.148,61 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 168,67 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 109.298,32 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 108.155,53 puanı, en yüksek 109.501,78 puanı gören endeks, günü yüzde 0,89 kayıpla 108.155,53 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 1,16, hizmetler endeksi ise yüzde 1,38 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.259,22 puan ve yüzde 0,94 azalarak 132.396,72 puandan kapandı. İşlem gören 503 hisse senedinin 131'i prim yaptı, 238'i geriledi. Türk Hava Yolları, Halkbank, ASELSAN, Garanti Bankası ve Hacı Ömer Sabancı Holding bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.322,58 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.322,58 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 147 bin 600 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,4316 lira, satışta 3,4454 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,4240 lira, satışta 3,4377 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,28, bileşik getirisi de yüzde 11,60'tan gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 33 milyon 181 bin 931,15 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 239 milyon 159 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,80 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1909, sterlin/dolar paritesi 1,3235, dolar/yen paritesi de 110,63 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,92 dolardan işlem görüyor.