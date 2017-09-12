Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 328,36 puan azalarak 109.129,65 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 115,36 ve yüzde 0,11 yükselişle 109.573,37 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 362,96 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 109.095,05 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 108.691,06 puanı, en yüksek 109.735,43 puanı gören endeks, günü yüzde 0,30 kayıpla 109.129,65 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,22, sanayi endeksi yüzde 0,47 ve teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,33 değer kazandı.





BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 401,59 puan ve yüzde 0,30 azalarak 133.655,94 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 180'i prim yaptı, 188'i geriledi. Türk Hava Yolları, Halkbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.326,80 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.326,80 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 146 bin 200 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,4240 lira, satışta 3,4377 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,3941 lira, satışta 3,4077 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,26, bileşik getirisi de yüzde 11,58'den gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 813 milyon 821 bin 890,27 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 119 milyon 170 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,79 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1954, sterlin/dolar paritesi 1,3269, dolar/yen paritesi de 109,97 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,27 dolardan işlem görüyor.