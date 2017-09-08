Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.291,25 puan azalarak 108.451,70 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi, güne 106,91 ve yüzde 0,10 yükselişle 109.849,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.094,74 puan ve yüzde 1 değer kaybederek 108.648,20 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 108.117,35 puanı, en yüksek 109.997,24 puanı gören endeks, günü yüzde 1,18 kayıpla 108.451,70 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,53, teknoloji endeksi yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.743,24 puan ve yüzde 1,30 azalarak 132.869,49 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 122'si prim yaptı, 254'ü geriledi. Halkbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İpek Doğal Enerji ve EİS Eczacıbaşı İlaç bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.346,50 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.346,50 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,96 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 148 bin 300 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,4038 lira, satışta 3,4174 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,4181 lira, satışta 3,4318 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,30, bileşik getirisi de yüzde 11,62'den gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 117 milyon 598 bin 844,31 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 173 milyon 951 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,79 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2030, sterlin/dolar paritesi 1,3189, dolar/yen paritesi de 107,82 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,05 dolardan işlem görüyor.