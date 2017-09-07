Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 131,16 puan artarak 109.742,95 puandan kapandı.





BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 109.611,68 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 343,15 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 109.954,94 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 109.157,85 puanı, en yüksek 110.104,38 puanı gören endeks, günü yüzde 0,12 kazançla 109.742,95 puandan tamamladı.





Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 119,00 puan ve yüzde 0,09 azalarak 134.612,74 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 232'si prim yaptı, 128'i geriledi. Türk Hava Yolları, Halkbank, Koza Anadolu Metal Madencilik, İpek Doğal Enerji ve Doğan Holding bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





Altının onsu 1.347,47 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.347,47 dolardan işlem görüyor.





Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 147 bin 100 lira oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,4181 lira, satışta 3,4318 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,4374 lira, satışta 3,4512 lira olarak belirlemişti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,31'den, bileşik getirisi de yüzde 11,63'ten gerçekleşti.





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 939 milyon 604 bin 155,46 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 456 milyon 745 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda bir gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,78 olarak gerçekleşti.





Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2019, sterlin/dolar paritesi 1,3109, dolar/yen paritesi de 108,20 düzeyinde seyrediyor.





Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,95 dolardan işlem görüyor.