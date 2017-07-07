Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 azalarak 100.458,87 puana geriledi.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 168,14 puan değer kaybetti. Dün 100.627,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 91,02 puan ve yüzde 0,09 artışla 100.718,02 puandan başladı. Endeks en düşük 100.272,77 puanı, en yüksek ise 100.838,66 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,25 ve sanayi endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,13 ve hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 164'ü değer kazandı, 166'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, Kardemir (D) ve Enka İnşaat oldu.



Altının onsu 1.221,66 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,13, bileşik getirisi yüzde 11,44 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1415, sterlin/dolar paritesi 1,2907, dolar/yen paritesi 113,66 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 3,6350 liradan, avro 4,1500 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.221,66 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 46,94 dolardan işlem görüyor.