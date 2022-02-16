Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artışla 2.045,92 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,76 puan değer kazandı.

Dün, 2.038,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,75 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 2.049,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.041,27, en yüksek ise 2.057,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,43, sanayi endeksi yüzde 0,55 ve teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Şişe Cam Fabrikaları ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.858,59 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 115,65 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,6330 liradan, avro 1,1380 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,29 artışla 1.858,89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,50 yükselişle 92,2 dolardan işlem görüyor.