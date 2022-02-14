Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,94 azalışla 1.990,75 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,3 puan değer kaybetti.

Cuma günü 2.051,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,08 puan ve yüzde 1,56 değer kaybederek 2.018,97 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.971,11, en yüksek ise 2.026,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,57, sanayi endeksi yüzde 3,13, teknoloji endeksi yüzde 2,08 ve hizmetler endeksi yüzde 2,75 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 3'ü yükseldi, 97'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.857,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1316, sterlin/dolar paritesi 1,3515 ve dolar/yen paritesi 115,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5830 liradan, avro 15,3680 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.857 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 düşüşle 93,2 dolardan işlem görüyor.