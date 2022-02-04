Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 artışla 1.958,55 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,65 puan değer kazandı.

Dün, 1.957,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,83 puan ve yüzde 0,60 değer kazancıyla 1.969,73 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.943,25 puanı, en yüksek 1.974,21 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,08, mali endeks yüzde 0,03, hizmetler endeksi yüzde 0,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükseldi, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Kardemir (D), Tofaş ve Garanti BBVA oldu.

Altının onsu 1.811 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1463, sterlin/dolar paritesi 1,3570 ve dolar/yen paritesi 114,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5560 liradan, avro 15,5390 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.811 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,5 yükselişle 91,8 dolardan işlem görüyor.