Son dakika haber! Borsa ilk yarıda yükseldi
Son dakika haberler: Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,19'luk değer kazandı.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,19'luk değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,19'luk değer kazandı. Endeks 3,97 puan artışla 2.046,05 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 15,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.
(İHA)
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